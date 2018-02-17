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Федор Емельяненко присоединится к Майку Тайсону в Екатеринбурге16 февраля в 15:20

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На турнире по MMA.

Российский боец ММА Федор Емельяненко приедет в Екатеринбург на турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. Бои в клетке пройдут в КРК "Уралец" 25 февраля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" организаторы.

"Последний император" станет гостем турнира по приглашению главы Русской медной компании Игоря Алтушкина. Вместе с Майком Тайсоном, который подтвердил свой визит на Урал, Федор посетит бои в Челябинске и Екатеринбурге, а также побывает в строящейся Академии смешанных единоборств РМК.

В рамках Russian Cagefighting Championship состоятся 15 поединков топовых бойцов из России, Франции, Бразилии, Польши и Украины. В главном бою сойдутся Сергей Харитонов, выступающий в Bellator и M-1 Global, и экс-боец UFC американец Джоуи Бельтран.

Со-главный поединок пройдет между Денисом Гольцовым и болгарином Атанасом Джамбазовым.

Федор Емельяненко провел 42 профессиональных боя и одержал 36 побед. Он является президентом Союза ММА России и членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Стоит отметить, что в 2012 году Майк Тайсон в интервью MMA Inside рассказал, что Федор является его любимым бойцом - он всегда меньше соперника и всегда выходит победителем. Также легендарный боксер отметил, что Емельяненко дерется ради самого сражения.

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