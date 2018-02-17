После забега на 5000 метров.

Российская конькобежка Наталья Воронина стала третьей в забеге на 5000 метров. Она прошла дистанцию за 6:53.98. Золото Олимпиады-2018 - у голландки Эсме Виссер (6:50.23), серебро - у чешки Мартины Сабликовой (6:51.85).

В копилке у Олимпийских атлетов из России восемь медалей - два серебра и шесть бронз. В общем медальном зачете Россия - на 15 месте.

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане завершатся 25 февраля. Россияне принимают участие в главных стартах 4-летия под нейтральным флагом.