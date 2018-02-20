Новичок уже отметился в теннисе.

Состав ФК "Урал" пополнил голландский полузащитник Отман Эль-Кабир. О подписании долгосрочного контракта с футболистом екатеринбургский клуб официально объявил 19 февраля, передает "Уралинформбюро".

Эль-Кабир родился в 1991 году. На берега "Исети" футболист марокканского происхождения перебрался из шведского "Юргордена", за который отыграл 40 матчей, отметившись 8 забитыми мячами и 9 голевыми передачами.

"Отметим, что Отман Эль-Кабир уже начал вливаться в коллектив нашей команды. Он принял участие в общекомандном теннисном турнире, который завершился сегодня", - пояснили накануне в пресс-службе "шмелей".

Ближайший матч в рамках РФПЛ "Урал" проведет 9 марта – в Москве екатеринбургские футболисты встретятся с ЦСКА.