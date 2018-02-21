Немецкого производителя.

Фонд поддержки олимпийцев России закупил для участников Игр-2018 автомобили BMW. Ключи от 140 новеньких иномарок (модели Х4, Х5, Х6) спортсмены получат 28 февраля, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Помимо машин, участникам Игр также будут вручены денежные премии в размере до 4 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что для российских спортсменов, не получивших приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан, будут организованы альтернативные соревнования, а премии за успешное выступление в них буду сопоставимы с олимпийскими. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что за победу в сочинской Олимпиаде члены российской сборной получили в подарок от Кремля белоснежные внедорожники Mercedes: за золото дарили машину класса GL, за серебро - ML, за бронзу - GLK, передает "Уралинформбюро".