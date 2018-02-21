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Единственный свердловчанин на Олимпиаде-2018 остался без наградыСегодня в 10:23

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Сноубордист Мамаев не прошел в финал.

Екатеринбургский сноубордист Антон Мамаев не сумел преодолеть сито квалификации в дисциплине Big-air. Выступавший во второй квалификационной группе уралец показал 16-й результат. В финал же прошли первые 6 спортсменов, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Мамаев - единственный представитель Свердловской области на Олимпиаде в Пхенчхане.

ОИ-2018 завершатся 25 февраля. К настоящему моменту в активе участвующих в Играх под нейтральным флагом россиян 11 наград: 3 серебряных и 8 бронзовых.

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