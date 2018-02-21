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Россия вышла в полуфинал хоккейного турнира ОИ-2018Сегодня в 14:51

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Разгромив Норвегию.

Российские хоккеисты с разгромным счетом обыграли команду Норвегии в четвертьфинале Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Автором первой шайбы стал Михаил Григоренко. После себя проявили Никита Гусев и Вячеслав Войнов.

Александер Бонсаксен, "распечатав" ворота Василия Кошечкина, отставание сократил, но за этой шайбой последовали две ответные - от Сергея Калинина и Никиты Нестерова. Иван Телегин завершил разгром соперника - 6:1.

В полуфинале дружина Олега Знарка сыграет со сборной Чехии. Матч состоится 23 февраля.

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