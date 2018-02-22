Из-за мельдония.

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российского керлингиста Александра Крушельницкого. Спортсмен и его супруга Анастасия Брызгалова лишены бронзовой медали в дабл-миксте, которую пара завоевала на зимней Олимпиаде в Пхенчхане, передает "Уралинформбюро".

Александра Крушельницкого признали виновным в нарушении антидопинговых правил: в его пробах нашли следы мельдония, говорится в сообщении CAS.

Стоит напомнить, что бронзовая медаль пары была первой олимпийской наградой в истории российского керлинга. Ранее в Федерации керлинга России заявили, что признают факт нарушений и готовы вернуть медали.

Ранее по теме:

Керлингист Крушельницкий вернет олимпийскую бронзу