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Руководители холдинга "ГАЗЭКС" сразились в хоккейСегодня в 11:15

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В честь Дня защитника Отечества.

Матч по хоккею в валенках, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, состоялся в поселке Большой Исток. В турнире приняли участие 16 руководителей холдинга "ГАЗЭКС". Командиром синей команды был генеральный директор Группы компаний Валерий Боровиков, у руля оранжевой дружины стоял исполнительный директор АО "ГАЗЭКС" по Северному округу Иван Паслер.

Все три периода матча хоккеисты отчаянно сражались, однако удача была на стороне синей команды. По завершении турнира всем участникам были вручены памятные шайбы, а хозяевам корта – спортивного учреждения Исток – газовики подарили клюшки для тренировок юных хоккеистов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

Глава холдинга Валерий Боровиков, вручая представителям Истока спортинвентарь, отметил, что это добрая и давняя традиция. По итогам каждого турнира газовики дарят детским спортшколам инвентарь. Например, в Каменске-Уральском "ГАЗЭКС" подарил юным спортсменам мячи в качестве поддержки детского мини-футбола.

"Спорт для нас важная составляющая. Именно в ходе хоккейных или футбольных матчей чувствуется командный дух, то, что мы дружный коллектив, идущий к единой цели. Спорт у нас в крови с детства, это воспитали наши родители. В топ-менеджменте холдинга два мастера спорта - по хоккею и плаванию. Мы всеми силами поддерживаем и культивируем развитие физкультуры и спорта в холдинге", - сказал В.Боровиков.

Помимо турнира, посвященного празднованию 23 Февраля, ежегодно в холдинге "ГАЗЭКС" проводятся соревнования в рамках Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Осенью проходят спортивные состязания, приуроченные ко дню рождения компаний, входящих в холдинг. В этом году "Екатеринбурггазу" исполняется 60 лет. В рамках масштабной программы празднования юбилея состоится Спартакиада по 14 видам спорта.

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