На Паралимпиаду-2018 поедут шесть уральских атлетовСегодня в 11:55
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МПК огласил список.
Международный паралимпийский комитет (МПК) опубликовал список спортсменов из России, которые допущены к Играм-2018 в Пхенчхане. За паралимпийские награды сразятся 30 россиян. Шестеро из них - уральцы, передает "Уралинформбюро".
От Свердловской области на главные старты 4-летия отправится Анна Миленина (беговые лыжи), от Челябинской - Марат Романов и Дарья Щукина (керлинг на колясках), от Югры - Михаил Слинкин (сноуборд), от Пермского края - Мария Папулова (горные лыжи) и Марина Галицина (беговые лыжи).
Всего же в соревнованиях примут участие 10 горнолыжников, 12 лыжников, 3 сноубордиста и 5 керленгистов из России.
В сообщении МПК отмечается, что следж-хоккеисты не смогут принять участие в турнире из-за того, что Россия упустила возможность отобраться на южнокорейские Игры.
Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. Из-за отстранения Паралимпийского комитета России атлеты будут выступать под нейтральным флагом.
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