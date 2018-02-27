В Двуреченск.

3 марта 2018 года воспитанники детских домов Свердловской области сыграют в хоккей на благотворительном турнире в Двуреченске. За кубок сразятся четыре команды социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних: "Медведи" (Новоипатово), "Арсенал" (Первоуральск), "Скала" (Камышлов) и "Дружина" (Полевской).

Турнир традиционно пройдет при поддержке трехкратного олимпийского чемпиона и легенды советского хоккея Владислава Третьяка. Как сообщили "Уралинформбюро" организаторы, в 2017 году Кубку впервые было присвоено его имя, а сам спортсмен принял личное участие в церемонии открытия и награждении команд-участниц.

Традиция благотворительных турниров в Двуреченске развивается с 2012 года по совместной инициативе АО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал" и Сысертского детского дома.

"С самого начала мы видели свою задачу в том, чтобы способствовать социализации ребят через спорт. Первая хоккейная команда была создана в подшефном Сысертском детском доме: с ребятами стал заниматься профессиональный тренер, им закупили экипировку и форму. Но чтобы воспитанники могли проявить себя, им нужны были соперники. Так появилась традиция подводить итоги сезона товарищеским матчем между командой воспитанников Сысертского детского дома и сборной шефов", - отмечает один из основателей турнира, глава компании MidUral Group Сергей Гильварг.

Постепенно к благотворительной программе организаторы привлекли новые команды из других социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Свердловской области.

В этом году турнир стал возможен благодаря совместным усилиям организаторов и спонсоров: воспитанники обновили экипировку и получили недостающий спортинвентарь. "Дружине" из Полевского, которая участвует в турнире впервые, Ключевский завод ферросплавов приобрел форму и клюшки, обеспечил всех игроков спортивной хоккейной защитой.

Изюминкой станет традиционный товарищеский матч между сборной командой из лучших хоккеистов среди воспитанников и сборной взрослых, в которую войдут топ-менеджеры MidUral Group, руководители компаний-спонсоров и благотворители.

Для участников, болельщиков и жителей поселка, как и прежде, готовится большая развлекательная программа с подвижными играми на нескольких открытых площадках.

На мероприятие приглашены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, члены правительства и министры, главы муниципалитетов.

В предыдущие годы гостями турнира становились заместитель губернатора Алексей Орлов, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр физической культуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт, представитель министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге Александр Харлов, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Стоит отметить, что MidUral Group ведет планомерную благотворительную работу в Свердловской области. В частности, предприятия группы являются давними друзьями Сысертского детского дома и поддерживают детский спорт в Двуреченске. Хоккейный турнир среди команд детских домов объединил эти две благотворительные программы.