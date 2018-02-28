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Россия в День дурака лишится права принимать международные турнирыСегодня в 08:59

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Из-за поправок в кодекс WADA.

Россия с 1 апреля 2018 года лишится права приема международных соревнований. Это следует из поправок в кодекс Всемирного антидопингового агентства (WADA), вступивших в силу, передает "Уралинформбюро".

Начиная с указанной даты, не будут приниматься заявки на проведение турниров странами, национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые ведомства которых не соответствуют кодексу WADA. Членство российского антидопингового агентства (РУСАДА) в вышестоящей организации приостановлено более года и, соответственно, РФ попадает под санкции.

По данным СМИ, ограничение не коснется уже запланированных на территории России международных соревнований.

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