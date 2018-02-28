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Олимпийцы-призеры получат госнаграды из рук Владимира ПутинаСегодня в 12:03

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В Кремле.

Российские победители и призеры XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане 28 февраля будут принимать поздравления от президента РФ Владимира Путина. Традиционно спортсмены получат ордена и денежные премии - 4 миллиона рублей от государства за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона – за бронзу, передает "Уралинформбюро".

Также им вручат ключи от автомобилей BMW моделей X4, X5 и X6 (в зависимости от достоинства медали). Предположительно, Фонд поддержки олимпийцев России подготовил 140 дорогих иномарок.

Глава государства ранее направил отечественным атлетам поздравительную телеграмму. Он отметил, что многие участники Игр "шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни".

Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Разыгрывалось 98 комплектов медалей в 7 видах спорта. Российские спортсмены взяли 17 наград - 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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