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Допинга не нашли: Олимпийский комитет России полностью восстановлен в правахСегодня в 08:22

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Но запрет на проведение международных турниров сохраняется.

Международный олимпийский комитет (МОК) полностью восстановил в правах Олимпийский комитет России. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ОКР.

"Сегодня (28 февраля – прим.ред.) мы получили письмо из МОК, в котором говорится, что результаты всех допинг-тестов, взятых в последние дни Игр у "Олимпийских спортсменов из России", оказались отрицательными. Второй пункт решения Исполкома МОК от 25 февраля гласит, что при неукоснительном выполнении решения Исполкома от 5 декабря 2017 года временное отстранение ОКР будет считаться отмененным как только организация, которая проводила допинг-тесты на Олимпиаде, подтвердит отсутствие нарушений антидопинговых правил членами делегации ОСР", - пояснил глава ОКР Александр Жуков.

По его словам, отныне Комитет вновь может пользоваться всеми правами и должен выполнять все обязанности в соответствии с Олимпийской хартией.

Высказался Жуков и по поводу грядущего запрета на проведение международных турниров в России. Из-за изменений в кодексе Всемирного антидопингового агентства (WADA) ограничение будет действовать с 1 апреля 2018 года и до восстановления в правах Российского антидопингового агентства.

"Тут нет прямой связи. Но я могу сказать, что полноценная система борьбы с допингом в нашей стране возможна только при условии полного восстановления статуса РУСАДА. Добиться этого будет непросто, но необходимо. И как можно скорее", - подчеркнул чиновник.

МОК приостановил членство ОКР в декабре 2017 года. Из-за этого сборная России не была допущена на Олимпиаду в Пхенчхане. Отечественные спортсмены выступали там по индивидуальным приглашениям и под нейтральным флагом.

Игры-2018 проходили с 9 по 25 февраля. Разыгрывалось 98 комплектов медалей в 7 видах спорта. Российские спортсмены взяли 17 наград - 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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