На два этапа Кубка IBU.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален отказался от участия в заключительных этапах Кубка IBU в России. На седьмой и восьмой этапы его приглашала норвежская биатлонная федерация, передает "Уралинформбюро".

Международные соревнования пройдут 9-11 марта в Увате и 13-17 марта в Ханты-Мансийске.

Стоит отметить, что ранее легендарного биатлониста не включили в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти, намеченный на 5-11 марта. Кроме того, согласно решению тренерского штаба, 44-летний спортсмен не вошел в состав национальной команды, выступавшей на Олимпиаде в Пхенчхане.