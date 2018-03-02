4-5 марта.

Завершился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. По его итогам определились все участники Кубка Гагарина, передает "Уралинформбюро".

"Регулярку" выиграл СКА. Клуб из Санкт-Петербурга в 1/8 финала сыграет с череповецкой "Северсталью". Также из Западной конференции в плей-офф прошел столичный ЦСКА, который за выход в четвертьфинал поборется с московским "Спартаком". Финский "Йокерит" встретится с ХК "Сочи", а ярославский "Локомотив" - с нижегородским "Торпедо".

Лидер Восточной конференции казанский "Ак Барс" в 1/8 будет играть с хабаровским "Амуром". Уфимский "Салават Юлаев" - с омским "Авангардом". Челябинский "Трактор" встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Противостоять екатеринбургскому "Автомобилисту" будет магнитогорский "Металлург".

Матчи 1/8 финала Кубка Гагарина пройдут в первой половине марта. "Шоферы" первые игры проведут 4-5 марта на своем льду.