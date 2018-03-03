Екатеринбургский ДИВС замотают в "Паутину"02 марта в 10:51
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Для безопасности.
Дворец игровых видов спорта "Уралочка" собирается потратить 9,4 миллиона рублей на установку металлодетекторов. Об этом сообщает "Уралинформбюро" со ссылкой на портал госзакупок.
Как следует из аукционной документации, ДИВС оборудуют 47 современными металлоискателями арочного типа "Паутина-М6". Устройства должны быть снабжены счетчиком проходов, световой и звуковой сигнализацией, цветным дисплеем , и иметь не менее 400 уровней чувствительности.
В техзадании особо указывается, что заказчик настаивает на "Паутине М6", без возможности замены на аналог. Аукцион назначен на 2 марта.
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