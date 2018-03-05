Отыграться "шоферы" попытаются 5 марта.

"Автомобилист" уступил в первой игре 1/8 финала Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу". Встреча, проходившая 4 марта в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:3, передает "Уралинформбюро".

В первом периоде Франсис Паре вывел "шоферов" вперед, во втором Анатолий Голышев преимущество хозяев удвоил. Однако еще до сигнала на перерыв Войтек Вольский отставание сократил, а в дебюте третьего периода он же счет сравнял. Решающей стала шайба Сергея Мозякина, которую нападающий "Металлурга" забил за 8 минут до финальной сирены.

Следующая игра команд пройдет 5 марта также в Екатеринбурге, после чего серия переедет на Южный Урал.