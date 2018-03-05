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Сердце капитана "Фиорентины" остановилось во снеСегодня в 08:48

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По "естественным причинам".

Причиной смерти защитника сборной Италии и капитана "Фиорентины" Давиде Астори стала остановка сердца "по естественным причинам". Об этом пишет Football Italia со ссылкой на прокурора города Удине Антонио Де Николо.

"Странно, что это случилось с профессиональным спортсменом, чье здоровье постоянно проверяется, и медицинские тесты не выявляли никаких симптомов", - подчеркивает он.

31-летний Давиде Астори был найден мертвым в номере одного из отелей Удине утром 4 марта 2018 года. Его коллеги по команде забеспокоились, после того как футболист не спустился завтракать и до него не смогли дозвониться, передает "Уралинформбюро".

Из-за смерти капитана "Фиорентины" отменили все семь матчей 27-го тура чемпионата Италии, в том числе дерби "Милан" - "Интер".

Давиде Астори выступал за "Кальяри", "Рому" и национальную сборную Италии. За последнюю он сыграл 14 матчей, забив один мяч. В 2012 году защитника едва не приобрел московский "Спартак", но президент "Кальяри" запросил за Астори 15 миллионов евро и трансфер сорвался.

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