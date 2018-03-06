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Снегопады лишили "Амкар" собственных трибун05 марта в 15:54

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На матчах чемпионата России.

ФК "Амкар" лишился возможности проводить матчи чемпионата России на своем поле. Из-за обильных снегопадов качество искусственного покрытия значительно ухудшилось - совместная комиссия РФС и РФПЛ признала газон стадиона "Звезда" не соответствующим принятым стандартам.

Проверяющие прибыли на арену после четвертьфинала Кубка России, в котором "Амкар" 27 февраля по пенальти уступил курскому "Авангарду" (6:7). Ревизия показала, что на поле не хватает гранулята – синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик.

"На протяжении всей зимы шла подготовка к матчу с "Авангардом", и со стадиона было вывезено порядка 4 000 кубометров снега. Наконец, перед этой игрой был обильный снегопад, в течение всего игрового дня трактор убирал с газона непрерывно падавший снег, и в результате поле лишилось некоторой части этого засыпного материала", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе пермского клуба.

Устранить в короткие сроки нарушение в Перми не смогут - для засыпки гранулята требуется сухая и теплая погода. "Как только погодные условия позволят привести поле в надлежащее состояние, это будет сделано незамедлительно", - добавили в клубе.

Пока же формально домашние матчи "Амкар" будет проводить на выезде. Ближайший из таковых состоится 9 марта. Пермский клуб на уфимском стадионе "Нефтяник" сыграет с тульским "Арсеналом".

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