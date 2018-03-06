Вновь победив на хоккейном турнире.

3 марта в Двуреченске прошел Шестой благотворительный турнир по хоккею с шайбой имени Владислава Третьяка среди команд детских домов. В этом году за Кубок легендарного хоккеиста боролись четыре команды социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Свердловской области: "Медведи" (Новоипатово), "Арсенал" (Первоуральск), "Скала" (Камышлов) и "Дружина" (Полевской).

Традиция благотворительных турниров в Двуреченске развивается с 2012 года по совместной инициативе АО "УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал" и Сысертского детского дома. Второй год хоккейные баталии проходят при поддержке Владислава Третьяка, который прислал обращение к участникам соревнований: "Хоккей — это командная игра, которая не только помогает обрести хорошую физическую форму, но и позволяет сформировать систему жизненных ценностей. Я верю в будущее этого турнира, верю в то, что хоккей обогатит ваш жизненный опыт. Верю в вас. Потому что как бы ни сложилась ваша жизнь, хоккей сделает вас сильнее".

С приветствием к командам обратились депутат Государственной Думы РФ Лев Ковпак, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области Владимир Власов, начальник управления социальной политики по Сысертскому району Сергей Кожевников. Среди почетных гостей игр были министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов и глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, которые выразили слова благодарности организаторам за поддержку традиции благотворительных турниров.

Юных хоккеистов благословил настоятель прихода во имя святых мучеников Флора и Лавра, протоирей отец Александр.

Торжественное вбрасывание шайбы по многолетней традиции проводили сооснователи турнира председатель правления АО «УК "РосСпецСплав ― Группа МидЮрал" Сергей Гильварг и первый директор Сысертского детского дома Александра Мельникова.

Как сообщает корреспондент "Уралинформбюро", турнир прошел по олимпийской системе. По результатам жеребьевки в первом полуфинале встретились "Медведи" и "Скала". В напряженной борьбе победили прошлогодние триумфаторы из Камышлова.

Во втором матче "Арсенал" обыграл "Дружину". На турнире 2017 года первоуральцы завоевали бронзу. Уделив много времени тренировкам, на этот раз они нацелились на лучший результат.

В матче за третье место "Дружина" выложилась на 100%, но удача оказалась на стороне сысертских "Медведей", которые заслуженно удостоены бронзовых медалей.

Финальный поединок между "Скалой" и "Арсеналом" не смог выявить победителя в основное время. Противники забросили друг другу по четыре шайбы.

Вратари команд показали свой класс в серии послематчевых буллитов. Единственный раз ошибся голкипер первоуральцев. Эта шайба позволила "Скале" оставить желанный Кубок Третьяка в своем владении.

Турнир завершил традиционный товарищеский матч между двумя сборными. Первую составили лучшие хоккеисты из команд детских домов, а вторую организаторы сформировали из друзей и партнеров турнира.

На протяжении трех периодов борьба шла без компромиссов и без поддавков. Взрослые одержали победу со счетом 6:4 и тем самым взяли реванш за предыдущие проигрыши.

На церемонии закрытия Сергей Гильварг поблагодарил юных соперников за отличную игру: "Мы очень рады, что нам удалось в тяжелой и равной борьбе выиграть товарищеский матч. Хочу вам сказать, что проигрыш — это сигнал к тому, чтобы что-то делать лучше. Я желаю, чтобы вы никогда не чувствовали себя проигравшими. Любые сложности и падения в жизни можно преодолеть, если есть характер и есть цель. Я желаю, чтобы вы укрепляли свой характер, стремились к победе и не боялись проигрышей".

По итогам турнира лучшим нападающим признан Максим Шахтеров ("Медведи"), лучшим защитником ― Винер Якупов ("Арсенал"), лучшим вратарем ― Алексей Спичка ("Скала").

Все участники получили памятные шайбы, а призеры ― медали. Юные хоккеисты договорились вновь сразиться на ледовой арене через год.