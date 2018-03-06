Серия переезжает в Магнитогорск.

"Автомобилист" сравнял счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина, в которой екатеринбургскому клубу противостоит магнитогорский "Металлург". Проходившая 5 марта в уральской столице встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1, передает "Уралинформбюро".

Счет был открыт в первом периоде – "шоферов" вывел вперед Александр Кучерявенко. В дебюте второго периода Егор Миловзоров преимущество "Автомобилиста" удвоил. Окончательный счет через 10 минут установил Денис Платонов.

"Сегодня сумели выстоять в третьем периоде, хотя противник много атаковал, "душил" нас. Много играли в своей зоне, но молодцы все ребята", - прокомментировал итог матча главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.

"Проигрывая по счету, пытались атаковать, но Коварж надежно сыграл в воротах. Мало бросков было в третьем периоде, всего лишь 5 бросков – надо больше бросать", - посетовал после игры наставник "Магнитки" Виктор Козлов.

Днем ранее екатеринбургские хоккеисты уступили "Металлургу" со счетом 2:3. Таким образом, сейчас счет в серии до четырех побед – 1:1.

Ближайшие две встречи команд пройдут 7 и 8 марта в Магнитогорске.