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Фигуристка Медведева отказалась покидать РоссиюСегодня в 10:09

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И уходить от Тутберидзе.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева не собирается выступать за другую страну и покидать своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом свидетельствует ее высказывание, обнародованное пресс-службой федерации фигурного катания России (ФФКР), передает "Уралинформбюро".

"Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать!", - заявила российская фигуристка.

Ранее в ряде СМИ прошла информация о том, что Медведева не только решила покинуть группу Тутберидзе, но и рассматривает вариант выступления за другую страну. В ФФКР эту новость также назвали "фейковой".

"Федерация фигурного катания на коньках России крайне возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять "фейковую" информацию, тем самым дестабилизируя обстановку в сборной команде России по фигурному катанию в преддверии чемпионата мира в Милане", - гласит заявление организации.

Евгения Медведева является действующей рекордсменкой мира в произвольной программе и по сумме баллов. Дважды выигрывала золото чемпионатов мира, чемпионатов Европы и финалов мирового Гран-при. На Олимпиаде в Пхенчхане завоевала серебряные награды в командных соревнованиях и индивидуальном турнире одиночниц.

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