Собирая все больше участников.

Сборная "РН-Пурнефтегаза" приняла участие в зимней Спартакиаде "Роснефти", которая во второй раз проходила в Уфе. В приветственном слове, направленном спортсменам-нефтяникам, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин отметил, что все больше людей делают выбор в пользу здорового образа жизни.

"Роснефть" многое делает для создания полноценной и доступной инфраструктуры, в регионах нашего присутствия мы строим современные оздоровительные комплексы, тренировочные центры, катки и бассейны", - подчеркнул он.

Зимняя Спартакиада в "Роснефти" проводится уже в восьмой раз, и число ее участников год от года только растет. На этот раз более 500 спортсменов-любителей из 29 команд померились силами в хоккее, лыжных гонках, забегах на коньках и санной эстафете.

Одними из самых зрелищных стали хоккейные баталии. Этот вид спорта в "Роснефти" очень популярен: из-за большого количества команд "хоккейную лигу" пришлось разделить на дивизионы – "Высший" и "Первый" в зависимости от класса игры. Хоккеисты "Пурнефтегаза" соревновались в высшем дивизионе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Губкинские нефтяники собрали ледовую дружину восемь лет назад и прошли путь от новичков до участников Ямальской хоккейной лиги. Пурнефтегазовцы тренируются на базе городской средней школы №4, где предприятие спонсировало строительство крытого хоккейного корта для популяризации коньковых видов спорта среди школьников Губкинского.