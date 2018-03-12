Это же Урал: матч состоится при любом полеСегодня в 11:14
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Перенос неприемлем.
Матч чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Локомотивом", закрывающий программу 22-го тура, все же пройдет в Екатеринбурге. Несмотря на ранее озвученные претензии к качеству газона на "СКБ-банк Арене", переносить игру в Тюмень не стали, передает "Уралинформбюро".
Встреча "шмелей" и "железнодорожников" запланирована на 12 марта. За два дня до нее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что из-за неготовности поля она должна быть перенесена. Потенциальным местом проведения рассматривался тюменский стадион "Геолог" - резервная площадка "Урала".
В пресс-службе екатеринбургского клуба признали, что определенные проблемы в подготовке газона к игре имелись: "В связи с тем, что в Екатеринбурге в последние дни холодные ночи, агрономам приходится в два слоя укрывать газон специальным материалом. И в этом есть определенная трудность, поскольку дышать траве становится тяжелее".
Впрочем, гринкипер "Урала" Павел Куприянов заверил, что к матчу с "Локомотивом" поле будет готово. "При оптимальных условиях трава растет на 1-1,5 сантиметра в сутки. В нашем случае из-за холодных ночей трава не растет, конечно, такими темпами, но все равно подтягивается, становится больше и гуще, ее плотность увеличивается. К игре все будет нормально", - подчеркнул он.
Накануне встречи команд президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что она пройдет в столице Урала.
"За последнюю неделю коллеги из Екатеринбурга сделали все возможное, чтобы матч прошел на 10-тысячной "СКБ-Банк Арене", где мы с вами и встретимся в понедельник", - написал функционер на своей странице в Instagram. Он также добавил, что "перенос в Тюмень был изначально наименее приемлемым вариантом из-за низкой температуры в Сибири и неудобства для всех болельщиков".
11 марта "Локомотив" прибыл в Екатеринбург. В официальном Twitter железнодорожников сразу же появилась запись о царящих на Урале морозах: "Приземлились в аэропорту Екатеринбурга. Тут -17, однако". Впрочем, к началу матча, запланированному на 19.00 12 марта, синоптики обещают температуру воздуха в районе минус 9-10 градусов.
"Урал" после 21 тура чемпионата России занимает в турнирной таблице 11-е место. В последнем поединке, состоявшемся 3 марта, екатеринбуржцы со счетом 0:1 на выезде уступили ЦСКА.
"Локомотив" в турнире лидирует, однако времени на подготовку к предстоящей встрече у столичного клуба было значительно меньше: 9 марта "железнодорожники" летали в Мадрид на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором проиграли местному "Атлетико" со счетом 0:3. Возможно, именно с тяжелым графиком связан неприезд в Екатеринбург двух лидеров клуба - Джефферсона Фарфана и Ари.
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