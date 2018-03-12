В "дети лейтенанта Шмидта".

Накануне выборов президента РФ в Свердловской области развернулась собственная "президентская кампания". При активной поддержке Генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва олимпийский чемпион Егор Мехонцев и глава Федерации бокса Екатеринбурга Андрей Гориславцев предпринимают очередную попытку "подмять" под себя свердловский бокс.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", 3 марта они провели собрание, на котором выступили с инициативой создания региональной общественной организации "Свердловская областная федерация бокса". Разумеется, на Урале давно действует Федерация бокса Свердловской области во главе с Георгием Архиповым, а Гориславцев является вице-президентом. В конце 2017 года они с Мехонцевым не смогли отобрать президентский пост у Архипова.



Фото: Instagram Е.Мехонцева

По уставу ФБР каждый регион может быть представлен в ней только одним членом. Сегодня – это Федерация бокса Свердловской области. И когда Умар Кремлёв, на которого усердно кивают Гориславцев с Мехонцевым, дает им добро на создание будущего члена ФБР, он, вероятно, решил для себя вопрос об исключении ФБСО.

Кремлёв уже именует Андрея Гориславцева руководителем Федерации бокса Свердловской области. На своей страничке в Instagram он выложил пост о том, как Гориславцев с Мехонцевым привезли подарки ФБР юным боксерам Каменска-Уральского.



Скриншот с сайта stapico.com

Согласовал ли этот презент Кремлёв с региональной Федерацией, "Уралинформбюро" выяснить не удалось. Зато известно, что ФБР отобрало у свердловчан право на проведение традиционного турнира имени маршала Жукова. Московские функционеры потребовали выплатить за него Федерации "сбор" в 100 тысяч рублей, хотя до назначения Кремлёва платили 30 тысяч.

Так проявляется стиль "боксирования" ювелира и промоутера Умара Кремлёва – создать в отдельных регионах свои "рейдерские отряды", отправить туда несколько баулов с амуницией и увеличить оброк с турниров, проводимых на деньги спонсоров.



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