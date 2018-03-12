Сотрудники Марийского НПЗ победили в Республиканских соревнованияхСегодня в 20:07
- Текст
По охотничьему биатлону.
Сборная Марийского НПЗ – производственного предприятия New Stream Group – заняла первое место в IX Республиканских соревнованиях по охотничьему биатлону. Ее соперниками на турнире, прошедшем при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, были более 20 команд из Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области.
Охотничий биатлон сочетает бег на широких охотничьих лыжах с мягкими креплениями, без палок, и стрельбу из гладкоствольного ружья по неподвижной мишени.
Участники соревнований должны были преодолеть пятикилометровую трассу с двумя огневыми рубежами в деревне Старое Крещено (Оршанский район). Сотрудники Марийского НПЗ показали отличную физическую подготовку - сборная финишировала первой почти с получасовым отрывом от соперников, затратив на заезд 1 час 36 минут и 35 секунд. Товарный оператор IV разряда Александр Иванов был признан самым быстрым участником соревнований, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток".
Второе и третье места заняли спортсмены из Советского (2 часа 4 минуты 11 секунд) и Медведевского (2 часа 5 минут 1 секунда) районов Марий Эл.
Марийский НПЗ является постоянным участником Республиканских соревнований по охотничьему биатлону и традиционно входит в тройку лидеров, однако только в этому году команде удалось одержать победу и подняться на высшую ступень пьедестала.
Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:07
Сотрудники Марийского НПЗ победили в Республиканских соревнованиях
По охотничьему биатлону.Сегодня в 19:53
Средний Урал затянет смогом
Минимум на три дня.Сегодня в 19:43
В Екатеринбурге ограбили "Пятерочку"
На одной из центральных улиц.Сегодня в 19:20
ВСМПО разрабатывает новые технологии
Отжига титановых плит.Сегодня в 19:20
Уральский суд встал на сторону верующих
В "деле о трех колледжах".Сегодня в 19:06
Олег Табаков умер после продолжительной болезни
Ему было 82 года.Сегодня в 18:46
Екатеринбургского "черного риэлтора" отправили в колонию
На 6 лет.Сегодня в 18:29
Житель Кировской области 9 лет насиловал детей-инвалидов
Его жертвами стали пять мальчиков.Сегодня в 18:23
Земле грозит пандемия "болезни Х"
Вакцины от нее нет.Сегодня в 18:21
На Белоярской АЭС выключили третий энергоблок
Временно.Сегодня в 18:06
Пермяк сгорел заживо при попытке спасти машину
И ценные вещи.Сегодня в 17:53
Казахстанец забил любовника молотком
После свидания.Сегодня в 17:51
Останки легендарного свердловского разведчика отказались вывозить из Украины
Для перезахоронения.Сегодня в 17:45
Напавших на охранников Красноуральского химзавода отправили за решетку
Дали от 6,5 до 10,5 лет.Сегодня в 17:41
Сурьма преткновения
Дегтярск отбился от Ротенбергов, на очереди - Асбест.
Главные новости
- Сегодня в 19:06Олег Табаков умер после продолжительной болезни
- Сегодня в 17:41Сурьма преткновения
- Сегодня в 17:25Мужа директора ТЮЗа не пустили в Шарташский лесопарк
- Сегодня в 16:41Для российской армии открыли путь на турецкие курорты
- Сегодня в 15:44Глава Федерации бокса Кремлёв "короновал" Гориславцева
Аналитика
Альтернативный бокс Егора Мехонцева
С кремлёвской поддержкой?
Все поют, "Большой полет" молчит
Новиков петь не дает?
Размышления с предвыборным утюгом
О явке и смысле выбора.