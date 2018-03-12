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Сотрудники Марийского НПЗ победили в Республиканских соревнованияхСегодня в 20:07

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По охотничьему биатлону.

Сборная Марийского НПЗ – производственного предприятия New Stream Group – заняла первое место в IX Республиканских соревнованиях по охотничьему биатлону. Ее соперниками на турнире, прошедшем при поддержке Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл, были более 20 команд из Татарстана, Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области.

Охотничий биатлон сочетает бег на широких охотничьих лыжах с мягкими креплениями, без палок, и стрельбу из гладкоствольного ружья по неподвижной мишени.

Участники соревнований должны были преодолеть пятикилометровую трассу с двумя огневыми рубежами в деревне Старое Крещено (Оршанский район). Сотрудники Марийского НПЗ показали отличную физическую подготовку - сборная финишировала первой почти с получасовым отрывом от соперников, затратив на заезд 1 час 36 минут и 35 секунд. Товарный оператор IV разряда Александр Иванов был признан самым быстрым участником соревнований, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Новый поток".

Второе и третье места заняли спортсмены из Советского (2 часа 4 минуты 11 секунд) и Медведевского (2 часа 5 минут 1 секунда) районов Марий Эл.

Марийский НПЗ является постоянным участником Республиканских соревнований по охотничьему биатлону и традиционно входит в тройку лидеров, однако только в этому году команде удалось одержать победу и подняться на высшую ступень пьедестала.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

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