"Шоферы" завершили сезон.

В очередной раз не смог "Автомобилист" пробиться в 1/4 финала Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф текущего сезона екатеринбургский клуб уступил финалисту прошлогоднего розыгрыша магнитогорскому "Металлургу", передает "Уралинформбюро".

Встреча, после которой "шоферы" официально завершили сезон, состоялась 12 марта в Магнитогорске. Со счетом 3:1 победу одержали хозяева. Счет в серии до четырех побед после этого составил 4:2 в пользу "Металлурга".

"Скажу по сегодняшнему матчу – не в чем упрекнуть ребят. Они делали все, что могли. Но, к сожалению, одного гола мало для того, чтобы выиграть у "Металлурга". И подкосило нас – потеряли двух игроков: Коваржа и Крикунова. Один заболел, у второго спину свело на раскатке. В целом – молодцы ребята! Бились всю серию, старались в каждом матче. Но немного подвела реализация численного большинства, и маловато забивали мы. Один-два гола. В целом полтора гола за матч. Этого мало", - посетовал после матча главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов.

Следует отметить, что в шести матчах с "Металлургом" екатеринбуржцы, 20 раз играя в большинстве, не забили ни одной шайбы. Складывалось впечатление, что команда и не стремится выйти в следующий круг. Не исключено, что "Автомобилист" устроил "итальянскую забастовку", протестуя против решения 67-летнего Крикунова остаться у руля команды на будущий сезон.

"Автомобилист" в пятый раз участвовал в плей-офф сезона. В предыдущих попытках екатеринбургские хоккеисты также не смогли преодолеть стадию 1/8 финала, причем магнитогорский "Металлург" второй раз выбил "шоферов" из турнира. Также это удавалось уфимскому "Салавату Юлаеву", астанинскому "Барысу" и казанскому "Ак Барсу".