Дома.

Екатеринбургский "Урал" уступил столичному "Локомотиву" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, проходившая 12 марта в Екатеринбурге, завершилась со счетом 0:2, передает "Уралинформбюро".

Счет на 11-й минуте открыл Антон Миранчук. Через 4 минуты Грегор Балажиц неаккуратно сыграл против Эдера в своей штрафной зоне, арбитр назначил пенальти, который успешно реализовал Мануэл Фернандеш.

"Начали достаточно хорошо, имели моменты, где могли забить. Потом какой-то провал был, мы теряли мячи. И гол забили нам из-за потери. У "Локомотива" хороший отбор в центральной зоне, хорошая контратака. Создаем пространство, они, естественно, убегают. Мы над этим работали, но не получилось", - отметил после матча главный тренер "Урала" Александр Тарханов.

Лидирующий в турнире "Локомотив", одержав победу над "шмелями", увеличил отрыв от ближайшего преследователя до 8 очков. "Урал" остался на 11-м месте. В следующем туре екатеринбургский клуб на выезде сыграет со СКА-Хабаровск.



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