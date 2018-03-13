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Глава Сысертского района добыл "серебро" в лыжном спринтеСегодня в 15:59

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На трассе в Двуреченске.

Традиционное первенство Ключевского завода ферросплавов по лыжной гонке в нынешнем году приобрело интригу. Команду Сысертского городского округа повел к победе глава СГО Дмитрий Нисковских. Ранее он несколько лет был президентом Федерации лыжных гонок Свердловской области.

Формат состязаний – командная эстафета, участники которой преодолевают свой этап в 1 200 метров классическим или коньковым ходом. На старт вышли 23 команды - сотрудники предприятий MidUral Group, представители организаций Двуреченска и Сысертского городского округа.

Среди предприятий MidUral Group первое место заняла команда заводоуправления КЗФ, второе место ― команда №2 АО "Русский хром 1915" (Первоуральск), третье ― команда Ключевской обогатительной фабрики.

Среди организаций Двуреченска золото завоевала команда стадиона "Металлург", на втором месте – "Олимп-Трейд", на третьем – школа №3.

В зачете КЗФ быстрее всех пробежала команда №1 ферросплавного цеха №1. Полминуты им уступила команда цеха алюминиевого производства, на третьем месте – команда №2 ферросплавного цеха №1.

В общем зачете первое место занял "Металлург", второе место – у команды Администрации Сысертского городского округа, третье – у "Олимп-Трейда".

Как сообщает "Уралинформбюро", в персональном зачете абсолютным победителем стал ученик школы №3 Давид Вебер. На втором и третьем местах ― работники ферросплавного цеха №1 ФЦ-1 Александр Ваулин и Александр Голедаев.

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