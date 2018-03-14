На втором этапе продаж.

Эпопея с покупкой билетов на матчи чемпионата мира по футболу завершилась для жителей Екатеринбурга и иногородних фанатов, желающих наведаться на игры в уральскую столицу, полнейшим фиаско. Заветных проходок попросту не оказалось в продаже, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".

Второй этап онлайн-продаж билетов стартовал 13 марта. Для подачи заявки на получение документа необходимо зарегистрироваться на сайте FIFA, указать свое гражданство, выбрать билет на интересующий матч, указать персональные данные и подтвердить покупку.

В первый же день подачи заявок возникли проблемы – в интернет-очереди некоторые болельщики просиживали до 7 часов. Позже FIFA извинилась за нерасторопность сайта, но главный сюрприз ждал уральцев днем позже.

14 марта портал заработал корректно, вот только уже ни на один из четырех матчей, которые пройдут на поле "Екатеринбург Арены" билетов в наличии не оказалось. Даже в самой дорогой категории - 12 600 рублей за штуку.

Тем, кто согласен потратиться на поездку в другой город, принимающий матчи мундиаля, также выбирать особо не приходится. Высокая вероятность получить билет сохраняется только на 4 матча группового этапа из 48: Швеция – Корея (Нижний Новгород), Панама – Тунис (Саранск), Тунис – Англия и Нигерия – Исландия (Волгоград). Стоить проходка будет либо 9 900 рублей, либо 12 600 рублей. При этом подача заявки не гарантирует получение билета – согласно регламенту, они будут распределяться путем жеребьевки.

Свердловским болельщикам остается надеяться на последний этап реализации – с 18 апреля по 15 июля билеты будут продаваться "вживую". В Екатеринбурге пункт продаж, как пояснил вице-мэр Сергей Тушин, откроется в ТЦ "Пассаж".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.