"Трактор" и "Металлург".

Определились все участники 1/4 финала Кубка Гагарина. До этой стадии дошли два уральских клуба – челябинский "Трактор" и магнитогорский "Металлург", передает "Уралинформбюро".

"Трактор" за выход в полуфинал поборется с уфимским "Салаватом Юлаевым", "Металлург" - с казанским "Ак Барсом".

Также на трофей продолжает претендовать его действующий обладатель – СКА. Клуб из Санкт-Петербурга в 1/4 финала встретится с ярославским "Локомотивом". В четвертой паре сыграют столичный ЦСКА и финский "Йокерит".

Четвертьфинальная серия стартует 16 марта.

Екатеринбургский "Автомобилист" вновь не смог преодолеть стадию 1/8 финала. В серии до четырех побед "шоферы" уступили "Металлургу". После этого главный тренер клуба Владимир Крикунов заявил об уходе в отставку.