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Поле "Екатеринбург Арены" признано лучшим в России из-за запахаСегодня в 09:17

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Травы.

Замминистра спорта России Павел Новиков в ходе инспекционного визита на "Екатеринбург Арену" назвал стадион "фантастическим" и по ряду показателей "лучшим в стране". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-служба регионального министерства физкультуры и спорта.

"Зона команд, раздевалки, душевые - все сделано очень удобно, комфортно, технологично. Футбольное поле - лучшее футбольное поле, оно даже имеет запах травы, что удивительно при ваших морозах", - отметил чиновник.

Одновременно с Новиковым инфраструктуру "Екатеринбург Арены" оценили игроки футбольного клуба "Урал". Футболистам 14 марта устроили экскурсию по спортивной зоне стадиона и показали футбольное поле. На нем 1 апреля "шмели" сыграют с казанским "Рубином", 15 апреля — с московским "Спартаком", а 6 мая - с пермским "Амкаром". Это будут так называемые "тестовые игры", цель которых - проверка спортивной инфраструктуры "Екатеринбург Арены".

Особое внимание при этом будет уделено двум временным трибунам, вмещающим в общей сложности 12 000 зрителей. В ходе матча "Урал"-"Спартак" одна из них будет специально заполнена "под завязку", чтобы проверить ее технические возможности.

Следует заметить, что визит замминистра Новикова на "Екатеринбург Арену" — далеко не последняя инспекция главной футбольной площадки столицы Урала. 20 марта стадион осмотрят эксперты Международной федерации футбола (FIFA) и оргкомитета "Россия-2018". Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, основная цель визита — обсуждение операционной деятельности стадионов во время ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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