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Уральские биатлонистки взяли два "золота" на ПаралимпиадеСегодня в 13:20

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Каждая в своем классе.

Российские биатлонистки Михалина Лысова и Анна Миленина на Паралимпиаде в Пхенчхане завоевали первые места в гонках на 12,5 километра. Первая стала лучшей среди спортсменов с нарушениями зрения, вторая – в классе "стоя", передает "Уралинформбюро".

Тагильчанка Михалина Лысова преодолела дистанцию с четырьмя огневыми рубежами без промахов за 37 минут 42,6 секунды. Эта олимпийская медаль для спортсменки - шестая, а на Играх-2018 – вторая.

Уроженка Краснотурьинска Анна Миленина взяла в гонке свое седьмое "золото" в Паралимпиадах. Она показала результат в 38 минут 56,8 секунды, дважды промахнувшись. Ранее в Пхенчхане Миленина завоевала одно первое место (в лыжном спринте) и три вторых (в биатлоне на 6 и 10 и лыжах на 15 километров).

Второй после Милениной в гонке "стоя" пришла другая российская спортсменка - Екатерина Румянцева.

В Пхенчхане соревнуются 30 российских атлетов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих "игрокам" с нарушением зрения.

Атлеты из России, выступающие под нейтральным флагом, на момент публикации новости завоевали 19 медалей (7 золотых, 8 серебряных, 4 бронзовые), заняв второе место в медальном зачете после сборной США (23 медали).

Паралимпиада завершится 18 марта.

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