ЕВРАЗ поддержал проведение "Большого шлема"Сегодня в 09:32
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На турнир съехались 300 дзюдоистов.
В Екатеринбурге 17-18 марта 2018 года прошел международный турнир по дзюдо "Большой шлем". Спонсором соревнований во второй раз выступила компания ЕВРАЗ.
"Большой шлем" - престижное соревнование в календаре международной федерации дзюдо (IJF). В этом году его участниками стали 300 спортсменов из 35 стран мира, в том числе России, Японии, Франции, Аргентины, Германии, Бразилии и Казахстана. Они разыграли 14 комплектов наград и общий призовой фонд в 154 тысячи долларов.
Российская сборная была самой многочисленной - 56 человек. Свердловскую область представляли чемпион мира среди юношей и юниоров Сахават Гаджиев, призер молодежного первенства Европы Наталья Голомидова, призер "Большого шлема" Ксения Чибисова и призер Кубка Европы Яна Полякова.
По итогам состязаний в копилке отечественной команды оказалось девять наград, в том числе две высшего достоинства. В медальном зачете она уступила только главным фаворитам дзюдо – японцам, в активе которых 6 золотых наград.
Стоит отметить, что развитие спорта в регионах присутствия – приоритетное направление благотворительной деятельности ЕВРАЗа. Компания больше 10 лет вкладывает средства в развитие школы самбо и дзюдо в Качканаре, является генеральным спонсором волейбольной команды "Уралочка-НТМК" и качканарской футбольной команды "Горняк-ЕВРАЗ".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, ЕВРАЗ помогает оснащать корты, приобретает оборудование, спортивную форму и инвентарь для детских хоккейных и футбольных команд, секций по тхэквондо, легкой атлетике, гиревому спорту и других спортивных направлений. С 2015 года компания проводит в Нижнем Тагиле легкоатлетический забег "Дай пять!", стать участником которого может каждый свердловчанин. Ежегодно на дистанцию выходит более 1 000 бегунов.
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