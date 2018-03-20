"Будет по-футбольному жарко": FIFA осталась довольна "Екатеринбург Ареной"Сегодня в 14:38
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И городом в целом.
Директор по проведению спортивных соревнований и мероприятий FIFA Колин Смит в ходе седьмого совместного операционного визита Международной федерации футбола и оргкомитета "Россия-2018" в Свердловскую область отметил огромную работу, проделанную при реконструкции "Екатеринбург Арены".
"Мы очень рады тому, что увидели, мы рады готовности стадиона. Важно, какая огромная работа была проделана, и мы с нетерпением ждем тестовых матчей, в ходе которых мы сможем увидеть функционирование стадиона как целой системы", – сказал Смит.
Он также отметил, что FIFA довольна ходом продаж билетов на все игры мундиаля, в том числе и на матчи в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона, за первые сутки реализации в порядке живой очереди было продано почти 350 тысяч билетов.
По словам Колина Смита, для комиссии Международной федерации футбола объект игр - не только стадион, где пройдут матчи, но и сопутствующая инфраструктура. При этом генеральный директор АНО "Оргкомитет "Россия-2018" Алексей Сорокин подчеркнул, что готовность столицы Урала к приему гостей очень высока. "И транспортная, и гостиничная инфраструктура находятся в прекрасном состоянии и соответствуют требованиям FIFA. В Екатеринбурге пройдут невероятно интересные матчи, приедут очень яркие команды: Франция, Уругвай, Египет, Мексика и другие. Здесь будет по-футбольному жарко", – заметил Сорокин.
"В целом наш регион готов к началу чемпионата мира. И мы, как принимающая сторона, сделаем все возможное, чтобы игры в Екатеринбурге прошли на самом высоком организационном уровне. Сделаем все, чтобы гостям, болельщикам и игрокам у нас понравилось", – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Первый тестовый матч пройдет на "Екатеринбург Арене" 1 апреля. На поле встретятся "Урал" и казанский "Рубин". Торжественное открытие стадиона пройдет 15 апреля перед началом игры "шмелей" с московским "Спартаком".
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