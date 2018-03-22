Марадона верит в две команды.

Фаворитами чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России, являются Германия и Испания. Такое мнение высказал легендарный аргентинский форвард Диего Марадона.

"У Франции отличная команда. У них есть хорошие игроки, такие как Поль Погба, но я не считаю, что они фавориты. Было бы лучше, если бы в их состав вернулся Франк Рибери. Для меня фаворитами чемпионата мира являются Германия и Испания", - цитирует чемпиона мира 1986 года RMC.

Ранее Марадона заявил, что не верит в успех сборной Аргентины на грядущем мундиале, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Франция на групповом этапе сыграет с Австралией, Перу и Данией. Испания - с Португалией, Марокко и Ираном.

Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.