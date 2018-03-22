На старт выйдут 600 спортсменов.

26 мая 2018 года в южноуральском селе Париж (Нагайбакский район) пройдет традиционный ежегодный полумарафон. Генеральным спонсором состязания выступит Александринская горно-рудная компания (ОАО "АГК", входит в Группу "Русская медная компания").

Старт и финиш Парижского полумарафона проходят под точной, хотя и уменьшенной копией знаменитой Эйфелевой башни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.

АГК поддерживает уникальное спортивное мероприятие третий год подряд – с момента создания. За это время количество его участников выросло втрое: с 200 человек в 2016 году, до 600 бегунов из 11 регионов России - в этом.

Большинство спортсменов побегут половину традиционной марафонской дистанции - 21,1 километра. Также предусмотрены пятикилометровая дистанция и забег на 50 метров для детей младше 8 лет.

Поддержка любительского и детского спорта в Нагайбакском районе - важное направление социальной политики Александринской горно-рудной компании. Предприятие оказывает финансовую помощь детской секции бокса поселка Нагайбак, детскому спортклубу "Майнер" из Межозерного, поддерживает турниры по хоккею среди любительских взрослых команд и прочее. За последние три года на реализацию социальных и благотворительных проектов на территории Верхнеуральского и Нагайбакского районов АГК направила более 5,5 миллиона рублей.