Парижский полумарафон пройдет при поддержке РМКСегодня в 17:16
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На старт выйдут 600 спортсменов.
26 мая 2018 года в южноуральском селе Париж (Нагайбакский район) пройдет традиционный ежегодный полумарафон. Генеральным спонсором состязания выступит Александринская горно-рудная компания (ОАО "АГК", входит в Группу "Русская медная компания").
Старт и финиш Парижского полумарафона проходят под точной, хотя и уменьшенной копией знаменитой Эйфелевой башни, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
АГК поддерживает уникальное спортивное мероприятие третий год подряд – с момента создания. За это время количество его участников выросло втрое: с 200 человек в 2016 году, до 600 бегунов из 11 регионов России - в этом.
Большинство спортсменов побегут половину традиционной марафонской дистанции - 21,1 километра. Также предусмотрены пятикилометровая дистанция и забег на 50 метров для детей младше 8 лет.
Поддержка любительского и детского спорта в Нагайбакском районе - важное направление социальной политики Александринской горно-рудной компании. Предприятие оказывает финансовую помощь детской секции бокса поселка Нагайбак, детскому спортклубу "Майнер" из Межозерного, поддерживает турниры по хоккею среди любительских взрослых команд и прочее. За последние три года на реализацию социальных и благотворительных проектов на территории Верхнеуральского и Нагайбакского районов АГК направила более 5,5 миллиона рублей.
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