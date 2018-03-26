"Обязан был выигрывать все подряд".

25 марта в Тюмени гонками с общего старта завершился сезон Кубка мира по биатлону. В женском масс-старте представительницы России привычно оказались за бортом медальных разборок, в мужском же удалось "хлопнуть дверью" - выиграл москвич Максим Цветков.

А вот лидера сборной Антона Шипулина вновь подвела стрельба: по промаху на первом и четвертом рубежах - 16-е место, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбургский биатлонист, как известно, тренируется отдельно от сборной. При этом с каждым годом количество подиумов на Кубке мира уменьшается. В минувшем сезоне Шипулина хватило на три личных "бронзы" и одно "золото". Единственная победа пришлась на спринт в финском Контиолахти, состоявшийся практически сразу после Олимпиады, на которую россиянина не пригласили.

Свежести, впрочем, хватило лишь на один этап: в последующих пяти личных гонках Шипулин ни разу не попал в топ-6. Для спортсмена, претендующего на первое место в общем зачете Кубка мира, результат – катастрофический.

"За те деньги, которые на него потратили, он обязан был выигрывать все подряд. И его физические и физиологические данные позволяют ему быть лучшим. На настоящий момент Шипулин – спортсмен одного-двух стартов, – заявил в беседе с "Матч ТВ" четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. - Что мы увидели здесь? Да, не попал на Олимпиаду, так готовься к другим стартам! Какие проблемы? Но он и здесь ничего не показал".

Наличие проблем с физическим состоянием признал и сам екатеринбуржец, оговорившись, впрочем, что "в конце сезона появляется стабильность в стрельбе".

"Конечно, сейчас тяжело что-то исправить. Мне остается добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо. Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Легкости у меня нет, но терпеть я могу, но не так сильно, как хочется. Выхода у меня нет, надо бороться до конца", - сказал Шипулин после спринта в Тюмени.

Стрелять чисто не вышло – 5 промахов на две гонки. Что же касается физического состояния, по мнению Тихонова, главная проблема Шипулина – плохая подготовка: "С физиологическими данными Антона он может быть лучшим. Если бы пахал, как надо".