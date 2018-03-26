Екатеринбурженка признана новичком года в мировом биатлонеСегодня в 12:20
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Хватило 10 гонок на ТОП-уровне.
Международный союз биатлонистов (IBU) признал екатеринбурженку Светлану Миронову лучшим новичком по итогам сезона 2017/2018. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
"Очень рада этой награде. Я о ней вообще не думала. Когда мне сообщили о победе, это было действительно неожиданно. Непередаваемые эмоции!", - прокомментировала получение награды 24-летняя биатлонистка.
Светлана Миронова в завершившемся 25 марта сезоне приняла участие в 10 личных гонках на этапах Кубка мира. Лучший результат она показала в спринте в австрийском Хохфильцине, финишировав 9-й. В общем зачете Кубка мира она стала 57-й.
Большой хрустальный глобус среди женщин выиграла финка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из числа россиянок – Екатерина Юрлова-Перхт (12 место).
Кубок мира среди мужчин в 7-й раз подряд выиграл француз Мартен Фуркад. Антон Шипулин вновь стал третьим, пропустив вперед еще и норвежца Йоханнеса Бё.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов связал невзрачное выступление Шипулина в сезоне с плохой подготовкой. "С физиологическими данными Антона он может быть лучшим. Если бы пахал, как надо", - заявил прославленный спортсмен в беседе с "Матч ТВ".
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Пахать надо: Тихонов объяснил неудачи Шипулина в Кубке мира
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