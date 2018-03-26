И формат.

15-17 мая в Екатеринбурге пройдет XVI международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок первого президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.

На это раз он будет объединен с первым этапом Лиги наций – нового глобального международного турнира, пришедшего на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-При, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВК "Уралочка".

Участие в уникальном дебюте примут сборные России, Аргентины, Нидерландов и Таиланда. Всего за трофей Лиги наций будут бороться 16 команд, которые сыграют в один круг.Помимо Екатеринбурга, матчи пяти этапов Лиги наций примут южнокорейский Сувон, сербские Белград, Нови-Сад и Кралево, а также китайский Цзяньмынь. "Финал шести" пройдет в Нанкине (КНР).

При этом Кубок Ельцина сохранит самостоятельность и самобытность: по его итогам будет определена тройка призеров турнира, после чего состоится торжественная церемония награждения. Согласно регламенту состязаний, победитель будет определен по итогам круговой системы.

Стоит отметить, что для российских волейболисток под руководством нового главного тренера Вадима Панкова Кубок Ельцина станет одним из ключевых этапов подготовки к финальному турниру ЧМ-2018 в Японии (30 сентября – 21 октября).