Кубок Ельцина меняет статусСегодня в 19:34
- Текст
И формат.
15-17 мая в Екатеринбурге пройдет XVI международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок первого президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина.
На это раз он будет объединен с первым этапом Лиги наций – нового глобального международного турнира, пришедшего на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-При, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВК "Уралочка".
Участие в уникальном дебюте примут сборные России, Аргентины, Нидерландов и Таиланда. Всего за трофей Лиги наций будут бороться 16 команд, которые сыграют в один круг.Помимо Екатеринбурга, матчи пяти этапов Лиги наций примут южнокорейский Сувон, сербские Белград, Нови-Сад и Кралево, а также китайский Цзяньмынь. "Финал шести" пройдет в Нанкине (КНР).
При этом Кубок Ельцина сохранит самостоятельность и самобытность: по его итогам будет определена тройка призеров турнира, после чего состоится торжественная церемония награждения. Согласно регламенту состязаний, победитель будет определен по итогам круговой системы.
Стоит отметить, что для российских волейболисток под руководством нового главного тренера Вадима Панкова Кубок Ельцина станет одним из ключевых этапов подготовки к финальному турниру ЧМ-2018 в Японии (30 сентября – 21 октября).
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:03
Первоуральские лжегазовики получили 23,5 года колонии
На троих.Сегодня в 20:02
Антипинский НПЗ представил наработки по экологической безопасности
На форуме Росприроднадзора.Сегодня в 19:49
В Кургане воспитатель детсада оставила девочку в сугробе
Из-за капризов.Сегодня в 19:34
Кубок Ельцина меняет статус
И формат.Сегодня в 19:05
"Уральские авиалинии" представили летние новинки
И напомнили о любимых туристами направлениях.Сегодня в 18:52
Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
В ответ на американский демарш.Сегодня в 18:48
Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетам
С выборов президента.Сегодня в 18:24
Екатеринбуржцы попросили Путина "воскресить" телебашню
В петиции.Сегодня в 18:18
В Сети появилось видео первых минут пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня"
Секунда - и все в дыму.Сегодня в 18:03
Обломок телебашни проторчит в Екатеринбурге до мая
Его будут резать кусачками.Сегодня в 17:52
Две малолетние тюменки заживо сгорели в частном доме
Возбуждено дело.Сегодня в 17:46
Объявился еще один претендент на мандат Лобова в свердловском ЗакСо
Его уже поздравляют с победой.Сегодня в 17:45
"АльфаСтрахование" выступила партнером премии WOW HR 2018
В "безопасной" номинации.Сегодня в 17:34
МЧС озвучило причину пожара в "Бухте Квинс"
Делом займется полиция.Сегодня в 17:32
В УГМК снос телебашни отметили полдником
С тортиком.
Главные новости
- Сегодня в 18:52Кремль закроет генконсульство США в Екатеринбурге
- Сегодня в 18:48Погибшие в Кемерово приехали в кино по "путинским" билетам
- Сегодня в 17:32В УГМК снос телебашни отметили полдником
- Сегодня в 17:03За пожаром в кемеровском ТРЦ последуют громкие отставки
- Сегодня в 15:42Юрий Чайка привезет в Екатеринбург федеральный "десант"
Аналитика
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.
Миллиарды на воду: как спасают обезвоженный Тагил
И когда спасут?