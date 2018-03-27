Во второй раз.

На пост главы Союза биатлонистов России (СБР) будет претендовать первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров. Выборы намечены на 18 мая 2018 года, передает "Уралинформбюро".

"Я как следует все обдумал и пришел к решению участвовать в выборах. Биатлон – это моя жизнь, я восемь лет отработал в СБР в качестве вице-президента, параллельно четыре года проработал в техническом комитете IBU, еще четыре – в качестве первого вице-президента этой организации, и, думаю, обладаю необходимой компетенцией, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя СБР", - цитирует его "Р-Спорт".

Последние четыре года у руля СБР стоял руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд Александр Кравцов. Он не намерен баллотироваться на второй срок.

Виктор Майгуров уже претендовал на место главы СБР в 2014 году, но почти перед самым голосованием неожиданно снялся с выборов. Сейчас конкурент у него пока лишь один - депутат Госдумы РФ, четырехкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев, кандидатуру которого поддерживает коллега Сергей Чепиков. Однако ходят слухи, что еще одним претендентом на пост главы СБР может стать действующий губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

За плечами 49-летнего уроженца Североуральска Майгурова - две олимпийские "бронзы" (в 1998 и 2002 годах) и три победы на чемпионатах мира (в 1996, 1997, 2000 годах).

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