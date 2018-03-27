Фан-зону ЧМ-2018 в Екатеринбурге обложат транспортным периметромСегодня в 18:41
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Ради удобства болельщиков.
Футбольную фан-зону в Екатеринбургском ЦПКиО в дни чемпионата мира по футболу обложат специальным транспортным периметром с жестким пропускным режимом. Об этом "Уралинформбюро" сообщили пресс-служба городской мэрии.
По данным администрации, в границы периметра попадут улицы Восточная (от Большакова до ЦПКиО) и Ткачей (от Машинной до ЦПКиО). В случае интенсивного наплыва болельщиков на этих улицах возможно перекрытие движения транспорта, а для автовладельцев, живущих либо работающих в этом районе, будет предусмотрена специальная аккредитация.
В дни проведения матчей мундиаля периметр безопасности вокруг фан-зоны будет действовать с 12.00 до 01.00. В ночные и утренние часы в районе ЦПКиО транспортное сообщение будет осуществляться в обычном режиме.
"Для организованного подвоза болельщиков к площадке фан-зоны рядом с ЦПКиО организаторы ЧМ-2018 в Екатеринбурге оборудуют специальную остановку общественного транспорта. Эта остановка будет принимать бесплатные автобусы-челноки, которые будут курсировать между ЦПКиО и перехватывающими парковками в районе станции метро "Ботаническая" и МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", — добавили в мэрии.
Монтаж фан-зоны начнется в апреле, а сдать в строй ее планируют к 1 июня 2018 года. Предполагается, что площадка сможет принимать одновременно до 17 000 болельщиков. При этом, несмотря на то, что в Екатеринбурге пройдут только четыре игры ЧМ-2018, зона для болельщиков будет работать на протяжении всего мундиаля - с 14 июня по 15 июля.
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