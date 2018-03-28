А так старались!

Сборная России провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу. Вероятно, тренерский штаб национальной сборной пытается отучить оную бояться громких соперников, выбрав в качестве оппонентов в контрольных матчах, допустим, Францию.

Фанаты последней называют свою команду чаще "трехцветными", реже "петухами"... Впрочем, игра с действующими вице-чемпионами Европы показала, кто тут все-же трехцветные: не боимся, но и бегать так весь матч не можем. По крайней мере, вею игру, передает "Уралинформбюро".

Первый гол в ворота Андрея Лунева пришелся на 40-й минуте. Мбаппе после филигранного паса Погба, обыграв защитника, ударил в противоход голкиперу.

Начало второго тайма: нарушение в защите - Франция получает право пробить штрафной. Красивейший мяч в ворота Лунева со штрафного отправляет Погба.

Единственный мяч в ворота Франции - экс-игрок "Урала" Федор Смолов. После паса уральца Игоря Смольникова на 68-й минуте с фланга он грамотно подставляет ногу на дальней штанге - мяч в воротах.

Финальная точка: Матюиди выводит Мбаппе на "расстрельную" позицию, тот бьет - 3:1.

Самые большие вопросы сейчас возникают к защитнику Роману Нойштедтеру, из-под которого были забиты сразу два мяча в этой игре. Однако ж вероятность его появления в заявке сборной на ЧМ-2018 все же выше, чем форварда "Урала" Владимира Ильина.

Фото: Константин Рыбин.