Вместе с "Ладой".

"Югра" будет исключена из списка участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров организации, прошедшего 28 марта 2018 года. Попрощается с КХЛ также тольяттинская "Лада", передает "Уралинформбюро".

Еще весной минувшего года руководство КХЛ заговорило о том, что трем клубам, показавшим наихудшие спортивные и экономические результаты по итогам сезона 2017-2018, дадут от ворот поворот. В декабре в "расстрельном списке" оказались "Югра", "Лада" и "Северсталь".

Минувший сезон регулярного чемпионата Лиги команда из Югры, набрав 48 очков, завершила на последнем месте. На 2 очка больше набрали тольяттинцы.

КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3 — КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.

Также по теме:

"Трактор" переехал уфимцев на пути к Кубку Гагарина