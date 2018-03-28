КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3— КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.
"Югру" выставили из КХЛСегодня в 15:28
- Текст
Вместе с "Ладой".
"Югра" будет исключена из списка участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято по итогам заседания совета директоров организации, прошедшего 28 марта 2018 года. Попрощается с КХЛ также тольяттинская "Лада", передает "Уралинформбюро".
Еще весной минувшего года руководство КХЛ заговорило о том, что трем клубам, показавшим наихудшие спортивные и экономические результаты по итогам сезона 2017-2018, дадут от ворот поворот. В декабре в "расстрельном списке" оказались "Югра", "Лада" и "Северсталь".
Минувший сезон регулярного чемпионата Лиги команда из Югры, набрав 48 очков, завершила на последнем месте. На 2 очка больше набрали тольяттинцы.
Также по теме:
"Трактор" переехал уфимцев на пути к Кубку Гагарина
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 16:42
Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово
Унесшей жизни 64 человек.Сегодня в 16:36
Студенты Удмуртского госуниверситета примерятся к работе в "РН-Пурнефтегазе"
Во время практики.Сегодня в 16:26
Курганца будут судить за "воспитание" падчерицы кулаками
Он раскаялся.Сегодня в 16:25
Свердловские эсеры не ищут преемника Карапетяну
"Даже не думали".Сегодня в 16:18
Шахматы помогают "ВСМПО-Ависме" инвестировать в будущее
Развивая детей.Сегодня в 16:16
Шеф "Кухни" хлестко высказался о предпосылках кемеровской трагедии
"Страна горючего позора".Сегодня в 16:15
Екатеринбуржцам предложили жаловаться на ТРЦ
Такие, как "Зимняя вишня".Сегодня в 15:28
"Югру" выставили из КХЛ
Вместе с "Ладой".Сегодня в 15:26
Водитель и кондуктор маршрутки избили екатеринбуржца на Matiz
И угрожали ему ножом.Сегодня в 15:21
Курганца будут судить за жестокое убийство пенсионера
Ради денег.Сегодня в 15:19
Эксперт раскрыл правду о гибели Гагарина
Скрывали по указке "сверху".Сегодня в 15:14
Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
Привлеченные юристы.Сегодня в 15:13
Пожар в "Зимней вишне" аукнулся заму Тулеева
Первые отставки после трагедии.Сегодня в 14:35
Пьяный казахстанец до смерти забил мать-инвалида молотком
Просила не пить.Сегодня в 14:23
"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
И отвезут в другой город.
Главные новости
- Сегодня в 16:42Это был поджог: новые подробности трагедии в Кемерово
- Сегодня в 15:14Екатеринбургскому "Водоканалу" помогут вернуть миллиарды рублей
- Сегодня в 14:23"Екатеринбург Арене" отрежут "уши"
- Сегодня в 13:36Армен Карапетян останется без мандата депутата ЗакСо
- Сегодня в 12:46Свердловским дорожникам запретили покупать песок и щебень
Аналитика
Путин, поезд в огне!
И нам некуда дальше бежать.
Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова
ФСБ, внимание!
Строили столицу — получили… "грязьбург"
Кто убивает экологию Екатеринбурга.