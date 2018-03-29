"Екатеринбург Арену" возглавила женщинаСегодня в 13:30
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Экс-директор "Урала".
Директором стадиона "Екатеринбург Арена" стала Оксана Тищенко, в прошлом исполнительный директор ФК "Урал". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
28 марта Тищенко в новом статусе приняла участие в заседании регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018. Она сообщила о готовности стадиона к предстоящему 1 апреля матчу "шмелей" с казанским "Рубином".
"Екатеринбург Арена" примет четыре игры мундиаля: 15 июня на поле выйдут сборные Египта и Уругвая, 21 июня – Франции и Перу, 24 июня сыграют футболисты из Японии и Сенегала, а 27 июня – Мексики и Швеции.
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