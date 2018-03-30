"Уралочка" лишилась шансов на победу в чемпионате РоссииСегодня в 10:58
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Казань взять не удалось.
Волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" выбыл из числа претендентов на победу в чемпионате России. В полуфинальной серии свердловчанки уступили казанскому "Динамо", передает "Уралинформбюро".
В конце прошлой недели "Уралочка" со счетом 0:3 (23:25, 14:25, 17:25) проиграла "Динамо" в Казани. 29 марта свердловские волейболистки капитулировали дома – встреча, проходившая в Нижнем Тагиле, завершилась с тем же счетом 0:3 (13:25, 18:25, 22:25).
"Настраивались серьезно, подготовка велась активная, но мы не смогли на площадке показать борьбу ни в 1-й, ни во 2-й партиях. Спортсмены должны выкладываться на 110%, но сегодня этого не произошло. Мячи падали просто так, взгляды в пол, борьба провалена. Мне это не понятно, объяснить не могу", - посетовал после матча главный тренер "Уралочки" Николай Карполь.
В серии за бронзовые медали свердловскому клубу будет противостоять либо московское "Динамо", либо красноярский "Енисей". Соперник определится вечером 30 марта, когда команды сыграют второй матч. Пока что в этой паре полуфиналистов лидирует столичный клуб.
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