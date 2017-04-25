Полиция просит помощи в розыске.

В Екатеринбурге продолжают выяснять обстоятельства самоубийства ветерана ВОВ. Установленная в его подъезде видеокамера запечатлела двух предполагаемых мошенниц, которые выманили у пожилых супругов 60 тысяч рублей. По версии следствия, 91-летний мужчина не смог пережить пропажу накоплений.

Женщинам на вид 40-45 и 35-40 лет. Обе одинакового роста (165-170 сантиметров), плотного телосложения, одеты в темно-фиолетовую куртку, перчатки, синие джинсы, черные сапоги, сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ городского УМВД России.

Пенсионера нашли мертвым 21 апреля в квартире на Комсомольской. Региональное СУ СКР возбудило дело о доведении до суицида, полиция ведет расследование по ч.1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Всех, кто что-либо знает о подозреваемых, просят передать информацию по телефонам: (343) 294-13-63, +7 (965) 540-02-84.

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