Один из них получил тяжелую травму головы.

В Нефтеюганске возле ЗАГСа подрались два жениха. Происшествие попало на видео.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, конфликт произошел из-за невесты. 33-летний мужчина, будучи пьяным, оскорбил молодую жену 32-летнего местного жителя. В ответ тот сначала сбил его с ног, ударив кулаком по лицу, а затем добил ногой в голову. После этого "нокаутер" скрылся.

Пострадавший был госпитализирован с тяжелой травмой головы.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Югорчанин находится под подпиской о невыезде.