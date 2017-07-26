Через Интернет.

Екатеринбуржца, торговавшего 30 килограммами ртути, приговорили к штрафу в размере 20 000 рублей. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, он признан виновным в обороте ядовитых веществ.

Объявление о продаже ртути горожанин выложил в Интернет. Полицейские под видом покупателей заказали у него 100 граммов вещества. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что это ртуть.

Во время повторной встречи подозреваемый был задержан. При проведении обысков в его гараже нашли баллон с 30 килограммами яда.