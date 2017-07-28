Его ищут больше месяца.

В Челябинске более месяца ищут мужчину, совершившего разбойное нападение на микрофинансовую организацию на улице Российской.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел утром 16 июня 2017 года. Мужчина ворвался в помещение и, угрожая пистолетом двум сотрудницам 22 и 36 лет, забрал 12 тысяч рублей.

На вид нападавшему 20-25 лет, он худощавого телосложения. В момент совершения преступления был одет в синие джинсы, черную толстовку с капюшоном и красную шапку. На лице у него была бандана, а на руках перчатки. Он был обут в темные кроссовки с тремя белыми полосками. При себе у мужчины был черный рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, просят позвонить по телефонам: 8 (351) 779-76-50, 02.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области