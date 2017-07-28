×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинец в бандане обчистил пункт микрозаймовСегодня в 10:57

Его ищут больше месяца.

В Челябинске более месяца ищут мужчину, совершившего разбойное нападение на микрофинансовую организацию на улице Российской.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел утром 16 июня 2017 года. Мужчина ворвался в помещение и, угрожая пистолетом двум сотрудницам 22 и 36 лет, забрал 12 тысяч рублей.

На вид нападавшему 20-25 лет, он худощавого телосложения. В момент совершения преступления был одет в синие джинсы, черную толстовку с капюшоном и красную шапку. На лице у него была бандана, а на руках перчатки. Он был обут в темные кроссовки с тремя белыми полосками. При себе у мужчины был черный рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о преступлении, просят позвонить по телефонам: 8 (351) 779-76-50, 02.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Большой Полет шансонье Новикова

Большой Полет шансонье Новикова

Смотрите и удивляйтесь.

Свердловские мэры ушли в "откос"

Свердловские мэры ушли в "откос"

А ученые отказались от Марса.

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Серовская свинья олигарха Аристова умерла?

Расследование "Уралинформбюро".

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×